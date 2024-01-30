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لبنان

حادث مروع على اوتوستراد البالما.. وسقوط جرحى

Lebanon 24
30-01-2024 | 02:34
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ادى حادث سير مروع على اوتوستراد البالما الى سقوط 3 جرحى، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

وعلى الفور حضرت عناصر الصليب الأحمر وجهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان وعملت على نقل الجرحى الى المستشفيات وقد وصفت حال بعضهم بالغير مستقرة.
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