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لبنان
حادث مروع على اوتوستراد البالما.. وسقوط جرحى
Lebanon 24
30-01-2024
|
02:34
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ادى حادث سير مروع على اوتوستراد البالما الى سقوط 3 جرحى، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور حضرت عناصر الصليب الأحمر وجهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان وعملت على نقل الجرحى الى المستشفيات وقد وصفت حال بعضهم بالغير مستقرة.
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