13
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
13
o
صيدا
17
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اشارات ايجابية تلوح في الافق...هل تتوقف الحرب على غزّة؟!
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
30-01-2024
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت مؤشّرات التسوية تتقدّم بحذر في ظلّ تصاعد الاشتباكات الميدانية على كل الجبهات المرتبطة بواقع الحرب على قطاع غزّة، وهذا الأمر يضع المنطقة أمام احتمالين أساسيين، إما حلّ نهائي يؤدّي إلى تسوية سريعة، أو توسّع الاشتباكات وتدرجها لتتحول الى حرب واسعة وشاملة.
Advertisement
لم يحسُم أي من الاطراف المعنية في الحرب الدائرة في قطاع غزّة مسألة التوصّل إلى هدنة طويلة المدى لإتمام عملية تبادل الأسرى بناء على الصفقة الاخيرة المُقترحة وبدء المسار باتجاه حلّ سياسي ما، ومن الواضح أن حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ترفض بشكل قاطع أي اتفاق، مهما كانت تفاصيله،من دون تحقيق شرطها الأساسي الذي يقضي بوقف اطلاق النار. ولكن هذا كلّه، بحسب مصادر مطّلعة، لا يُلغي الإيجابية التي بدأت تتأرجح على حافّة المشهد العام في المنطقة، حيث أن هذه الإيجابية تأتي عملياً من داخل القطاع الذي في حال توقّفت الحرب فيه ستجمّد سائر الجبهات هجومها الداعم لغزّة.
وتقول مصادر عسكرية مطّلعة انه خلال انتظار هذه الإشارة الايجابية، من المتوقّع أن يستمرّ التصعيد بوتيرة مرتفعة في الأيام المُقبلة، من لبنان الى اليمن مروراً بسوريا والعراق. ففي الوقت الذي كشف فيه "حزب الله" عن أسلحة جديدة عمد الى استخدامها في هذه المرحلة لردع العدوّ عن ارتكاب أي عملية غير محسوبة في الداخل اللبناني ومواصلة سياسة الاغتيالات، بادرت جبهة العراق إلى التصعيد وقامت باستهداف قواعد عسكرية اميركية ما أدى الى اصابة أكثر من أربعين جندياً اميركيا ومقتل ثلاثة آخرين، ما دفع بالولايات المتحدة الاميركية للتهديد بالردّ على هذا الهجوم وهو الأمر الذي من شأنه أن يطرح تساؤلات حول شكل هذا الردّ وتداعياته على المنطقة.
وترى المصادر أن لا مصلحة لدى واشنطن وإيران اليوم بأي مغامرة من هذا النوع، وأن الرد قد يبقى ضمن ضربات خاطفة تحقّق نوعاً من أنواع الرّدع. كل ذلك يُضاف إليه التصعيد المستمرّ في اليمن والتصعيد الاسرائيلي في سوريا حيث يتمّ استهداف مناطق لم تكن ضمن خطّة الهجوم الاسرائيلي سابقاً.
من هُنا، فإن المشهد الواضح والمحكوم بالتصعيد العسكري على مختلف الجبهات يمكن أن يكون مدخلاً لأحد أمرين؛ إما تصعيد كامل أو تحسين شروط ما قبل التسوية، إذ إنّ الاطراف المتابعة لتطورات المفاوضات الحاصلة قد تكون راغبة خلالها بتحسين واقعها، لذلك فهي تعمد الى استعراض قوّتها في هذه اللحظة الحساسة من أجل بلوغ تسوية مربحة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
عربي-دولي
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مهمّة عن المنخفض الجويّ "حيان".. وهذا ما قِيلَ عن إمكانيّة حصول هزّة أرضيّة في لبنان
Lebanon 24
معلومات مهمّة عن المنخفض الجويّ "حيان".. وهذا ما قِيلَ عن إمكانيّة حصول هزّة أرضيّة في لبنان
07:33 | 2024-01-29
29/01/2024 07:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالليرة.. هذه التسعيرة الجديدة لـ"السجل العدلي" وإخراج القيد
Lebanon 24
بالليرة.. هذه التسعيرة الجديدة لـ"السجل العدلي" وإخراج القيد
12:51 | 2024-01-29
29/01/2024 12:51:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ "غير سار" للمدخنين في لبنان.. إقرأوا ما تقرّر
Lebanon 24
خبرٌ "غير سار" للمدخنين في لبنان.. إقرأوا ما تقرّر
13:16 | 2024-01-29
29/01/2024 01:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هكذا أصبحت رسوم الميكانيك!
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هكذا أصبحت رسوم الميكانيك!
13:04 | 2024-01-29
29/01/2024 01:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
طفل سرق سيارة في بيروت... إليكم ما حصل معه أثناء فراره في منطقة الزلقا (صور)
Lebanon 24
طفل سرق سيارة في بيروت... إليكم ما حصل معه أثناء فراره في منطقة الزلقا (صور)
07:53 | 2024-01-29
29/01/2024 07:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
06:16 | 2024-01-30
ميقاتي بحث مع لازارو الوضع الأمني في الجنوب واستقبل شرف الدين.. ما أعلنه الأخير عن النزوح السوريّ مهمّ
04:30 | 2024-01-30
"يا ورد مين قادر يشتريك"... قطاع الورود في لبنان: كانت أيام
06:40 | 2024-01-30
الراعي اطلع من وفد "لقاء الهوية" على وثيقته
06:29 | 2024-01-30
مكتب سليم: ناجي البستاني مستمر بإعطاء المشورة القانونية لوزير الدفاع
06:18 | 2024-01-30
سفراء "الخماسية" في عين التينة
06:00 | 2024-01-30
الحراك السعودي في لبنان: حساسية أميركية لا تلغي التعاون
فيديو
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
30/01/2024 13:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
30/01/2024 13:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
30/01/2024 13:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24