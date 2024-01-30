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لبنان

اضراب القطاع العام بدأ.. هكذا يبدو المشهد

Lebanon 24
30-01-2024 | 03:26
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بدأ اضراب موظفي القطاع العام والذي يستمر حتى التاسع من شباط المقبل، وسجلت جميع ادارات  محافظة لبنان الجنوبي تأييدها التحرك باقفال مكاتبها، باستثناء المنطقة التربوية التي تنشغل بتسليم لوائح  الطلاب تمهيدا لتحضيرات الامتحانات الرسمية ، إضافة إلى تسليمها مديري المدارس في القرى الحدودية أجهزة الكومبيوتر لطلابهم  النازحين من قراهم لمتابعة دراستهم عن بعد.
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كما التزمت هيئة إدارة السير والآليات (النافعة) فروع صيدا النبطية وزحلة الإضراب التام رفضاً  للحال التي وصل إليها الموظفون ، وسعياً لحث الحكومةعلى إيجاد الحلول السريعة لتحسين أوضاعهم .
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