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لبنان

حزب الله: ملف التفاوض هو بيد الحكومة

Lebanon 24
30-01-2024 | 03:19
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ردت العلاقات الإعلاميّة في حزب الله على ما نشرته صحيفة "نداء الوطن" اليوم  من "خبر ملفق ومسيئ حول ما أسمته ملف التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البريّة بين لبنان وفلسطين المحتلّة. إنّ التفاوض غير المباشر هو حصرًا بيد الدولة اللبنانيّة، ‏وبالتالي إن ما ورد في الخبر المذكور شكلًا ومضمونًا مجافٍ للحقيقة كليًا وعارٍ من الصحة جملةً ‏وتفصيلًا.‏"
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