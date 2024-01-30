حزب الله: ملف التفاوض هو بيد الحكومة

ردت العلاقات الإعلاميّة في حزب الله على ما نشرته صحيفة "نداء الوطن" اليوم من "خبر ملفق ومسيئ حول ما أسمته ملف التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البريّة بين لبنان وفلسطين المحتلّة. إنّ التفاوض غير المباشر هو حصرًا بيد الدولة اللبنانيّة، ‏وبالتالي إن ما ورد في الخبر المذكور شكلًا ومضمونًا مجافٍ للحقيقة كليًا وعارٍ من الصحة جملةً ‏وتفصيلًا.‏"

Advertisement