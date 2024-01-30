12
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
12
o
صيدا
16
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
15
o
بشري
12
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحراك السعودي في لبنان: حساسية أميركية لا تلغي التعاون
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
30-01-2024
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من الواضح لجميع المراقبين حجم النشاط السعودي المستجد على الساحة اللبنانية والذي يقوده السفير وليد البخاري وبات سمة بارزة بعد مرحلة طويلة من التعاطي البارد مع الواقع اللبناني، وهذا ما اوحى بأن التسوية الداخلية سيتم وضعها على نار حامية في الاسابيع القليلة المقبلة، وعلى هذا الاساس بدأت بعض القوى السياسية تحضيراتها واتصالاتها.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة فأن استحواذ السعودية على الاضواء الديبلوماسية في لبنان من باقي الاطراف المعنيين بالملف، سيدفعهم في الايام المقبلة للقيام بحراك مواز للحراك السعودي بهدف إحداث توازن داخلي وعدم ترك الساحة اللبنانية للرياض بالكامل، وهذا ما سيظهر اميركياً وفرنسياً من دون ان تبرز للعلن اي حساسية او خلاف بين الأطراف التي من المفترض ان تكون متعاونة...
وترى المصادر أن عدم انشغال الرياض بالواقع الفلسطيني مقارنة بسائر الاطراف، كقطر والولايات المتحدة الاميركية، وتواصلها العميق مع ايران اعطاها هامشاً كبيراً في الساحة اللبنانية وفي المنطقة، وهذا ما بدأت بإستخدامه في اللحظة التي بدأت فيها القوى الاقليمية تشعر بالإستنزاف وعدم القدرة على المبادرة للخروج من الازمة والحرب بتسوية شاملة ورابحة.
وتقول المصادر أن الرياض لا تريد إلغاء دور اي من القوى الحليفة لها في لبنان، وتحديداً افرقاء "الخماسية"، لكنها تريد في هذه اللحظة بالذات إسترجاع دورها الذي لا غنى عنه في بيروت، خصوصاً وأن "حزب الله" اللاعب الأبرز في الساحة الداخلية وربما الاقليمية، ليس معنياً بأي تسوية حالية في الداخل اللبناني من دون غطاء إقليمي، وعربي من المملكة، وذلك لان النهوض الاقتصادي غير ممكن من دون دعم خليجي علني.
وتشير المصادر إلى أن الرياض اليوم تشعر بقدرتها على الخروج رابحة بشكل كامل من الحرب في المنطقة بسبب عدم انخراطها المباشر فيها، وعليه فهي ترغب في "تقريش" ربحها السياسي داخل الساحات الاساسية وهذا ما تتم مناقشته، وإن بشكل مبسط، مع طهران، وعليه فإن المملكة ستضع أولوياتها في لبنان على الطاولة وتعيد إبراز خطوطها الحمر وفق قاعدة ذهبية هي عدم الدخول في أي خلاف أي إشتباك عميق مع اي قوة إقليمية، وهذا ما يتماشى مع الإستراتيجية السعودية الكبرى في المنطقة.
بالرغم من كل هذه الإيجابية المستجدة، والتي تعود بشكل شبه كامل للإهتمام السعودي بالملف، الا ان شعور واشنطن بأن التسوية الداخلية في هذا التوقيت بالذات لن تكون لصالحها سيؤدي الى عرقلتها او تأخيرها، اذ ان الاميركيين يرغبون بشكل حاسم ان يكونوا هم الطرف الثاني في التفاوض مع ايران وليس السعودية الامر الذي قد يولّد حساسية في المرحلة المقبلة بين الحليفين.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالليرة.. هذه التسعيرة الجديدة لـ"السجل العدلي" وإخراج القيد
Lebanon 24
بالليرة.. هذه التسعيرة الجديدة لـ"السجل العدلي" وإخراج القيد
12:51 | 2024-01-29
29/01/2024 12:51:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ "غير سار" للمدخنين في لبنان.. إقرأوا ما تقرّر
Lebanon 24
خبرٌ "غير سار" للمدخنين في لبنان.. إقرأوا ما تقرّر
13:16 | 2024-01-29
29/01/2024 01:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هكذا أصبحت رسوم الميكانيك!
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هكذا أصبحت رسوم الميكانيك!
13:04 | 2024-01-29
29/01/2024 01:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن في لبنان.. في هذه الأماكن ستدفعون 5 دولارات!
Lebanon 24
الآن في لبنان.. في هذه الأماكن ستدفعون 5 دولارات!
15:33 | 2024-01-29
29/01/2024 03:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ضريبة بـ20 ألف ليرة.. في هذه الحالة ستدفعونها!
Lebanon 24
ضريبة بـ20 ألف ليرة.. في هذه الحالة ستدفعونها!
14:33 | 2024-01-29
29/01/2024 02:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
06:16 | 2024-01-30
ميقاتي بحث مع لازارو الوضع الأمني في الجنوب واستقبل شرف الدين.. ما أعلنه الأخير عن النزوح السوريّ مهمّ
04:30 | 2024-01-30
"يا ورد مين قادر يشتريك"... قطاع الورود في لبنان: كانت أيام
09:16 | 2024-01-30
في الضنية.. جريحتان في حادثي سير
09:00 | 2024-01-30
الكتائب: لتوحيد جهود السياديين
08:52 | 2024-01-30
السنيورة: وضع الدولة المخطوفة القرار لا يمكن ولا يجوز أن يستمر
08:46 | 2024-01-30
خبر يهمكم جداً.. هذه تسعيرة المولدات
فيديو
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
30/01/2024 16:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
30/01/2024 16:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
30/01/2024 16:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24