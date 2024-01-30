كركي وقّع بروتوكول تعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.. هذا ما يتضّمنه

وقّع رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، بروتوكول تعاون مع الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي مارسيلو ابي رامية كيتانو، في اطار فعاليات اليوم الثاني للندوة الفنية لمكتب ارتباط الدول العربية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في الكويت، بمشاركة أعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية: نائب الرئيس الدكتور ماجد الحلو، ممثل فريق العمال في المكتب فواز المطيري، المدير العام المساعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في موريتانيا سيدي عبدالله مصطفى، مدير العلاقات العامة في الجمعية محمد خليفة، وعن الجمعية الدولية مجيد فتح الله المنسق الإقليمي لأفريقيا والبلدان العربية.

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بعد التوقيع، تمنى كل من كركي وكيتانو "النجاح والتوفيق لهذا التعاون لما يحققه من قيمة مضافة لتحسين آداء مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في المنطقة العربية، ولا سيما لجهة توسيع نطاق التغطية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي"، آملين أن "يتم تنظيم أنشطة مشتركة في أقرب فرصة ممكنة تنفيذا لبروتوكول التعاون" .



ويتضمّن البروتوكول: تبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج والأنشطة والخطط المنفذة من كل فريق ونتائج هذه الأعمال، وتنفيذ الانشطة على المستوى الاقليمي مع الحرص بشكل خاص على تحسين القدرات الفنية والادارية لمنظمات الضمان الاجتماعي لتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل الاشخاص في القطاع غير الرسمي في المنطقة العربية، على أن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ توقيعة في 30 الحالي.



