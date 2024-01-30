Advertisement

لبنان

كركي وقّع بروتوكول تعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.. هذا ما يتضّمنه

Lebanon 24
30-01-2024 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1158615-638422145132065407.jpg
Doc-P-1158615-638422145132065407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقّع رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، بروتوكول تعاون مع الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي مارسيلو ابي رامية كيتانو، في اطار فعاليات اليوم الثاني للندوة الفنية لمكتب ارتباط الدول العربية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في الكويت، بمشاركة أعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية: نائب الرئيس الدكتور ماجد الحلو، ممثل فريق العمال في المكتب فواز المطيري، المدير العام المساعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في موريتانيا  سيدي عبدالله مصطفى، مدير العلاقات العامة في الجمعية محمد خليفة، وعن الجمعية الدولية مجيد فتح الله المنسق الإقليمي لأفريقيا والبلدان العربية.
Advertisement
 
 
بعد التوقيع، تمنى كل من كركي وكيتانو "النجاح والتوفيق لهذا التعاون لما يحققه من قيمة مضافة لتحسين آداء مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في المنطقة العربية، ولا سيما لجهة توسيع نطاق التغطية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي"، آملين أن "يتم تنظيم أنشطة مشتركة في أقرب فرصة ممكنة تنفيذا لبروتوكول التعاون" .
 

ويتضمّن البروتوكول: تبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج والأنشطة والخطط المنفذة من كل فريق ونتائج هذه الأعمال، وتنفيذ الانشطة على المستوى الاقليمي مع الحرص بشكل خاص على تحسين القدرات الفنية والادارية لمنظمات الضمان الاجتماعي لتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل الاشخاص في القطاع غير الرسمي في المنطقة العربية، على أن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ توقيعة في 30 الحالي.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:16 | 2024-01-30
04:30 | 2024-01-30
06:40 | 2024-01-30
06:29 | 2024-01-30
06:18 | 2024-01-30
06:00 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24