ميقاتي بحث مع لازارو الوضع الأمني في الجنوب واستقبل شرف الدين.. ما أعلنه الأخير عن النزوح السوريّ مهمّ

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وزير المهجرين إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو في السرايا اليوم، وجرى البحث في الوضع الأمني في الجنوب حاليا وكيفية تنفيذ القرار 1701، والتنسيق القائم بين اليونيفيل والجيش.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي أعلن بعد اللقاء:"بمساع مع القيادة السورية ومع وزير الدفاع السوري تحديدا، تم إيقاف نحو تسعين بالمئة من النزوح السوري الجديد في منطقة الشمال تحديدا، ونحن نتابع الموضوع في الوزارة، وان شاء الله يتم وضع ملف النازحين على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء".





ديوان المحاسبة

واستقبل الرئيس ميقاتي، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران على رأس وفد .

وقدم القاضي بدران للرئيس ميقاتي تقريري قطع حساب لعامي2001- 2002 وتقرير خاص يتعلق بوزارة الاتصالات.





بو فاعور

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب وائل بو فاعور وتم خلال اللقاء بحث للأوضاع العامة.





نقابة مستوردي السيارات المستعملة



واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا مشتركا من "نقابة مستوردي السيارات المستعملة" برئاسة النقيب وليد فرنسيس ونقابة أصحاب السيارات المستعملة برئاسة النقيب ايلي قزي عرضا له المشاكل التي يواجهها هذا القطاع في مصلحة تسجيل السيارات في النافعة. واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا مشتركا من "نقابة مستوردي السيارات المستعملة" برئاسة النقيب وليد فرنسيس ونقابة أصحاب السيارات المستعملة برئاسة النقيب ايلي قزي عرضا له المشاكل التي يواجهها هذا القطاع في مصلحة تسجيل السيارات في النافعة.

واعلن النقيب فرنسيس بعد اللقاء:" عرضنا للرئيس ميقاتي المشاكل التي نواجهها في مصلحة تسجيل السيارات، حيث لدينا اكثر من1200سيارة متوقفة لم نتمكن من تسجيلها، فنحن ندفع ثمن السيارة في الخارج، وندفع رسم الجمارك ولا نتمكن من تسجيلها لأن العمل متوقف في النافعة بسبب اضراب الموظفين والعدد القليل للموظفين أيضا، وبسبب الاستنسابية في إتمام المعاملات، لذلك أتينا لوضع الرئيس ميقاتي في أجواء المشكلة التي نعاني منها لحلها.