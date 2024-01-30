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لبنان

مكتب سليم: ناجي البستاني مستمر بإعطاء المشورة القانونية لوزير الدفاع

Lebanon 24
30-01-2024 | 06:29
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أعلن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم، في بيان، أنه "يستمر الأستاذ ناجي البستاني بإعطاء المشورة القانونية لوزير الدفاع الوطني بموجب علاقة عَقْدية قائمة مع وزارة الدفاع الوطني".
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الدفاع الوطني

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