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لبنان
مكتب سليم: ناجي البستاني مستمر بإعطاء المشورة القانونية لوزير الدفاع
Lebanon 24
30-01-2024
|
06:29
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أعلن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم، في بيان، أنه "يستمر الأستاذ ناجي البستاني بإعطاء المشورة القانونية لوزير الدفاع الوطني بموجب علاقة عَقْدية قائمة مع وزارة الدفاع الوطني".
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الدفاع الوطني
موريس سليم
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