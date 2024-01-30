مكتب سليم: ناجي البستاني مستمر بإعطاء المشورة القانونية لوزير الدفاع

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم، في بيان، أنه "يستمر الأستاذ ناجي البستاني بإعطاء المشورة القانونية لوزير الدفاع الوطني بموجب علاقة عَقْدية قائمة مع وزارة الدفاع الوطني".

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