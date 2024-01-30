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لبنان

الراعي اطلع من وفد "لقاء الهوية" على وثيقته

Lebanon 24
30-01-2024 | 06:40
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التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم  في الصرح البطريركي في بكركي، الوزير السابق يوسف سلامة على رأس وفد من "لقاء الهوية والسيادة". ضمّ الشيخ سامي عبد الخالق، الدكتور جبران كرم، عامر بحصلي، الدكتور محمد دندن، نبيل يونس ووليد داهوك، وجرى عرض للاوضاع الراهنة.
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واطلع الوفد البطريرك الراعي على الوثيقة المختصرة التي يعمل عليها اللقاء منذ صيف 2023 والتي تتضمن رؤيا جديدة للبنان تقوم على الحوار والمصارحة.


وأكد ألامين العام للقاء الدكتور جبران كرم أن اللقاء "تقدّم باقتراحات وأفكار كفيلة بإخراج لبنان من أزمته، وقد تم طرحها على المرجعيات الروحية والكتل النيابية، وسيتم مجددا دعوة جميع الأطراف والأفرقاء للقاء في بكركي لطرح خطة عمل دستورية وقانونية للنهوض بالدولة وإعادة انتظام عملها".

 
ثم استقبل البطريرك الراعي وفداً من جامعة "الأسرة المعادية" برئاسة سفير لبنان السابق في واشنطن غابي عيسى والدكتور جورج عيسى، لاطلاعه على "مجريات تحضيرات المؤتمر الوطني الماروني الذي سيسلّط الضوء على أهمية الإرث الثقافي الماروني والذي سيُعقد في 17 آذار 2024 في جبيل".
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