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لبنان

الخوري بحث مع سفير ارمينيا في شؤون قضائية وسياسية

Lebanon 24
30-01-2024 | 06:55
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إلتقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، سفير أرمينيا لدى لبنان فاهاكن اتابكيان، يرافقه السكرتير الثاني في السفارة ستيفان جفورغيان.


خلال اللقاء، تناول البحث التطورات العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تفعيل العلاقات الثنائية بين لبنان وأرمينيا خصوصاً على صعيد التعاون القانوني، إضافةً الى تعزيز مسار الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في المجال القضائي.
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