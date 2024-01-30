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لبنان

رسالة دعم من عبدالله الى العاملين في القطاع العام

Lebanon 24
30-01-2024 | 07:24
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وجّه رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبد الله "رسالة دعم للعاملين في القطاع العام، في كل مؤسسات الدولة وإداراتها على تنوعهم وبكل صفاتهم ومندرجاتهم الذين يتحملون اليوم عبئا أساسيا وكبيرا في الازمة المعيشية، بعد ان استطاع القطاع الخاص ان ينطلق بالحد الادنى في معالجة الازمة الاقتصادية".
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وقال في تصريح من مجلس النواب: "القطاع العام يعاني اليوم أزمة معيشية خانقة، لذلك ادعو الحكومة الى الاسراع في معالجة هذا الملف. لا تستطيع الدولة ان تستمر من دون قطاعات الملاك العام الاداري والمعلمين. والقطاعات الامنية العسكرية يجب ان تنصف خصوصا ان الموازنة مقبولة أقرت".
 
 
أضاف: "هناك اموال موجودة في المصرف المركزي، في الخزينة، على الاقل هؤلاء يصرفون اموالهم في لبنان وليس كما البعض يذهب بامواله الى الخارج. لذلك أدعو الى التضامن مع هؤلاء الذين أعلنوا إضرابهم اليوم. وأتمنى الا يطول هذا الاضراب، لان من يتضرر من هذا الاضراب هم الناس، لذلك ادعو الى انصاف هذه الشريحة الكبيرة من الناس. والانصاف الحقيقي يكون عبر الاسراع في تحضير سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع العام مع اعادة هيكلة هذا القطاع لان الكلام غير دقيق دائما يطال هذا القطاع. يجب ان ننصف هؤلاء لان لا دولة من دون قطاع عام".
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