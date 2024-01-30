رسالة دعم من عبدالله الى العاملين في القطاع العام

وجّه رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبد الله "رسالة دعم للعاملين في القطاع العام، في كل مؤسسات الدولة وإداراتها على تنوعهم وبكل صفاتهم ومندرجاتهم الذين يتحملون اليوم عبئا أساسيا وكبيرا في الازمة المعيشية، بعد ان استطاع القطاع الخاص ان ينطلق بالحد الادنى في معالجة الازمة الاقتصادية".

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وقال في تصريح من مجلس النواب: "القطاع العام يعاني اليوم أزمة معيشية خانقة، لذلك ادعو الحكومة الى الاسراع في معالجة هذا الملف. لا تستطيع الدولة ان تستمر من دون قطاعات الملاك العام الاداري والمعلمين. والقطاعات الامنية العسكرية يجب ان تنصف خصوصا ان الموازنة مقبولة أقرت".