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لبنان
عملية نفّذتها قوة القناصة في "الحزب" اليوم.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
30-01-2024
|
07:51
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أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه "قوة القناصة استهدفت عند الساعة 01:15من بعد ظهر يوم الثلاثاء تجهيزات تجسسية مقابل قرية الوزاني".
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واشار في بيانه الى أنه "حقق إصابة مباشرة".
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