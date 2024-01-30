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لبنان

عملية نفّذتها قوة القناصة في "الحزب" اليوم.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
30-01-2024 | 07:51
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أعلن "حزب الله" في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه "‏‌‏‌‌‌‏قوة ‏القناصة استهدفت عند الساعة ‌‎ 01:15‌‎من بعد ظهر يوم الثلاثاء ‏تجهيزات تجسسية مقابل قرية الوزاني".
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واشار في بيانه الى أنه "حقق إصابة مباشرة".
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