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لبنان

تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد الجيّة.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
30-01-2024 | 08:10
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

تعرّض رجل في العقد الرابع من العمر، مجهول الهوية، لحادث صدم على أوتوستراد الجية من قبل سيارة مجهولة المواصفات، نقل على إثره إلى مستشفى حمود في صيدا، ولا يزال هناك يتلقّى العلاج، ووضعه الصحي مستقر. وهو حنطي البشرة، طوله حوالى /170/ سنتم، معتدل البنية، شعره كستنائي، بنّي العينين، حليق الذقن والشارب، وهو لا يستطيع التكلّم.
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لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمخفر صيدا القديمة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 721701-07، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
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