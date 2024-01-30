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لبنان

توقيفات عدّة في الاوزاعي وحيّ السلم

Lebanon 24
30-01-2024 | 08:20
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان أنه "بتاريخ 29 /1 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتي الأوزاعي وحيّ السلم – الضاحية الجنوبية المواطنين: (م.أ)، (ع.م.)، (ح.ح)، (م.ج.) المطلوبين لارتكابهم جرائم تعاطي المخدرات وترويجها، وتأليف عصابة مسلّحة مع آخرين للقيام بأعمال سلب وسرقة وافتعال إشكالات وفرض خوّات وإطلاق النار من أسلحة حربية".
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وتابع البيان: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشيخ عيّاش – عكار السوريَّين (ب.ح.) و(أ.ح.) لإقدامهما على إطلاق النار وتزوير مستندات بما فيها بطاقات هوية ورخص سوق وقسائم دخول إلى الأراضي السورية. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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