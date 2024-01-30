قائد الجيش التقى فيصل كرامي مع وفد من جامعة المدينة

إلتقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب فيصل كرامي مع وفد من جامعة المدينة.





وشدد أعضاء الوفد على "أهمية دور الجيش وضرورة دعمه في مختلف السبل".





وتمّ توقيع اتفاقية تعاون بين قيادة الجيش والجامعة المذكورة، تتضمّن تسهيلات خاصة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الوطني، وعائلات العسكريين الشهداء والمعوقين والمتوفين.

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