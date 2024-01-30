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لبنان

فرنجية بحث وسفير بنغلادش في التطورات

Lebanon 24
30-01-2024 | 08:41
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إلتقى رئيس" تيار المردة" سليمان فرنجية في دارته في بنشعي، سفير بنغلادش لدى لبنان جافيد تانفير خان.
 
 
 
وجرى عرضٌ للمستجدات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
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