فرنجية بحث وسفير بنغلادش في التطورات

إلتقى رئيس" تيار المردة" سليمان فرنجية في دارته في بنشعي، سفير بنغلادش لدى لبنان جافيد تانفير خان.

وجرى عرضٌ للمستجدات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.