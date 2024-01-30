Advertisement

لبنان

في الضنية.. جريحتان في حادثي سير

Lebanon 24
30-01-2024 | 09:16
A-
A+
Doc-P-1158681-638422284054613531.png
Doc-P-1158681-638422284054613531.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيبت إمرأة بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم إثر تعرضها لحادث سير على الطريق العام في بلدة بخعون ـ الضنية.


وقد حضر فريق إسعافي تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان وعمل على نقل الجريحة إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي لتلقي العلاج اللازم.
Advertisement


كذلك، أصيبت إمرأة بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم على إثر إنقلاب سيارة نقل (بيك أب) على الطريق العام في بلدة بيت الفقس ـ الضنية.

وقد عمل فريق إسعافي تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف ونقل الجريحة إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا للمعالجة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:40 | 2024-01-30
11:28 | 2024-01-30
11:16 | 2024-01-30
11:15 | 2024-01-30
10:56 | 2024-01-30
10:52 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24