في الضنية.. جريحتان في حادثي سير

Advertisement

أصيبت إمرأة بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم إثر تعرضها لحادث سير على الطريق العام في بلدة بخعون ـ الضنية.وقد حضر فريق إسعافي تابع لجهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان وعمل على نقل الجريحة إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي لتلقي العلاج اللازم.كذلك، أصيبت إمرأة بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم على إثر إنقلاب سيارة نقل (بيك أب) على الطريق العام في بلدة بيت الفقس ـ الضنية.