"حزب الله" شيع شهيده حسين عواضة

شيع "حزب الله" وأهالي بلدتي حاروف وعيترون الشهيد حسين فاضل عواضة في مأتم مهيب.

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وأقيمت للشهيد عواضة مراسم تكريمية في حي القلعة في بلدة حاروف، حيث سجي النعش على منصة خاصة وعزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الامام المهدي لحن الشهادة ثم قدم قسم العهد والولاء بالمضي على خطى المقاومة والشهداء.وبعدها حمل النعش على أكف المشيعين الذين انتظموا في موكب جاب شوارع البلدة يتقدمه حملة الاكاليل والرايات وصور لقادة وشهداء في المقاومة.وشارك في التشييع قياديون في المقاومة وعلماء دين. وردد المشيعون اللطميات الحسينية وهتافات "الموت لإسرائيل".وفي باحة جبانة البلدة أم الشيخ يحيى حوماني الصلاة على الجثمان ليوارى الثرى في روضة الشهداء.