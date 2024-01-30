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لبنان

قائد الجيش بحث ولازارو في التنسيق مع "اليونيفيل"

Lebanon 24
30-01-2024 | 09:47
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إلتقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء أرولدو لازارو.

وتناول البحث التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل في ظل الوضع الراهن في الجنوب.
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أرولدو لازارو

قائد الجيش

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