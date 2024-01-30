قائد الجيش بحث ولازارو في التنسيق مع "اليونيفيل"

إلتقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء أرولدو لازارو.



وتناول البحث التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل في ظل الوضع الراهن في الجنوب.

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