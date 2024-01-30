"الخارجية" تُعرب عن تضامنها مع الاردن وتأييدها لما تتخذه السلطات الاردنية من إجراءات

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن استنكارها وأسفها للهجوم الأخير على أفراد أميركيين متواجدين على الحدود الأردنية، وما نتج عنه من خسارة عدد من الأفراد وسقوط جرحى، وما يشكله أيضا" من انتهاك لأمن وسيادة الأردن الشقيق، وما ينتج عنه من تصعيد خطير، وتوتر في المنطقة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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كما تعرب الوزارة عن تضامنها مع الاردن الشقيق وتأييدها لما تتخذه السلطات الاردنية من إجراءات تحفظ لها أمنها واستقرارها.

كذلك تدعو الوزارة كل الأطراف المؤثرة إلى تكثيف الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد والتوتر من خلال وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، كمدخل لحل سياسي قائم على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقة وفقا" لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.