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لبنان
"الأمن العام" يُغلق محليّ حلاقة في زغرتا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
30-01-2024
|
09:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من شعبة المعلومات في الامن العام أغلقت محليّ حلاقة في منطقة زغرتا، يديرها سوريان هما "ر.ا" و "ا.م" وختمها بالشمع الاحمر.
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