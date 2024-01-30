"الأمن العام" يُغلق محليّ حلاقة في زغرتا.. إليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من شعبة المعلومات في الامن العام أغلقت محليّ حلاقة في منطقة زغرتا، يديرها سوريان هما "ر.ا" و "ا.م" وختمها بالشمع الاحمر.

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