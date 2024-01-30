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لبنان

"الأمن العام" يُغلق محليّ حلاقة في زغرتا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-01-2024 | 09:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من شعبة المعلومات في الامن العام أغلقت محليّ حلاقة في منطقة زغرتا، يديرها سوريان هما "ر.ا" و "ا.م" وختمها بالشمع الاحمر.  
 
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