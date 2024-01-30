في طرابلس.. إشكال وإطلاق نار وإصابة شخص

أفادت مندوبة "لبنان 24" إن إشكالاً وقع بين شخصين على طريق المهجر الصحي في طرابلس داخل باحة احدى الشركات، تطوّر لاحقاً الى اطلاق النار.

وأسفر الاشكال عن اصابة المدعو ف.خ بطلق ناري في ركبته وفرار مطلق النار الى جهة مجهولة.