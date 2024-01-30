لقاءات عدة للحلبي اليوم.. هذا ما عرضه مع زوّاره

إلتقى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق ترافقها بعثة فرنسية برئاسة السيدة ماري بالكال، تمثل مؤسسة ناشئة فرنسية gip pix وهي مؤسسة ذات مصلحة عامة تعنى بتعزيز وتطوير المهارات الرقمية وتقييمها وقياسها.

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وشرحت رئيسة المركز الهدف من الإجتماع وهو "توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والمركز التربوي تخول المركز منح إفادة بالمهارات الرقمية معترف بها من الدولة الفرنسية ، وسوف ينفذ المركز التربوي والمؤسسة مضمون هذه المذكرة على عينة تجريبية تشمل نحو 1000 متعلم في الصفوف الثانوية و مائة معلم ينتمون إلى نحو 15 مدرسة رسمية وخاصة فرنكوفونية في لبنان، وهي الخطوة الأولى التطبيقية للاتفاق الذي وقعه الوزير الحلبي في باريس مع وزير التربية الفرنسي غابريال آتال الذي أصبح اليوم رئيسا للحكومة الفرنسية".



بدورها، شرحت رئيسة البعثة عبر عرض على الشاشة المجالات الرقمية التي يكتسبها المتعلم وصولا إلى "تطوير مهاراته الرقمية وقياسها، لاسيما انها تتناغم وتنسجم مع روحية المناهج اللبنانية الجديدة". وأشارت إلى ان "هذه العملية انطلقت بمبادرة من اليونسكو في مرحلة انتشار كوفيد وتجمع الفاعلين والمؤثرين المعنيين بالشأن التربوي".



من جهته، رحب الحلبي بالوفد وعبر عن تشجيعه "لهذا التعاون المفيد جدا لتلامذتنا واساتذتنا". واكد موافقته ومباركته "لتولي المركز التربوي هذه المسؤولية كجهة رسمية مخولة القيام بهذا التعاون ، خصوصا وان التوجهات الوطنية والعالمية تعتمد المهارات الرقمية والتفاعلية ،وشكر الجانب الفرنسي على هذه المبادرة"، موجها "تحية التقدير إلى وزارة التربية الفرنسية وإلى الرئيس آتال الذي وقع معه هذا التعاون".



كما شكر "اليونسكو والشركاء المعنيين بالتربية"، وأمل في ان "تنخرط الإدارات الرسمية اللبنانية في اكتساب هذه المهارات الرقمية ، وان تستفيد المدارس الرسمية اللبنانية من هذه الفرصة ما يضعها على سكة التطوير والحداثة".







الى ذلك، استقبل الحلبي الوزير السابق مروان خير الدين وعرض معه قضايا تربوية ووطنية.



كما استقبل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن على رأس وفد من بلدة قبّيع قضاء بعبدا ضم رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي واعضاء لجنة الهل في مدرسة قبيع الرسمية ومسؤول الملف التربوي في المتن الأعلى سليمان بو مغلبيه، في حضور مدير التعليم الأساسي جورج داوود ومستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة ، وبحث معه في قضايا تربوية لمنطقته ، وخصوصا لجهة استمرارية المدرسة الرسمية القائمة راهنا وترميم مبناها .