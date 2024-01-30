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لبنان

شيخ العقل التقى جنبلاط واللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي

Lebanon 24
30-01-2024 | 10:52
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إستقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه الكاتب والصحافي والباحث الفرنسي سيباستيان دو كورتوا، وجرى التعريف بمهمة الكاتب والتعرف من قبله على سماحته وعلى الدار والاتفاق على زيارات لاحقة.
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كما اجتمع ابي المنى الى اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي، بحضور رئيستها المحامية غادة جنبلاط والأعضاء، للاطلاع على برامج اللجنة والبحث في سبل دعمها.
 

وكان شيخ العقل شارك قبل ذلك في مأتم الشيخ ابو عزام امين حسن يحيى في بلدة البنيه (الشحار الغربي)، على رأس وفد من المشايخ واعضاء من المجلس المذهبي ومسؤولين من مشيخة العقل والمجلس المذهبي، الى جانب مشاركة الشيخ القاضي نعيم حسن، والمشايخ الاجلاء: ابو مسعود هاني جابر شهيب، ابو زين الدين حسن غنام، ابو فايز امين مكارم، ابو طاهر منير بركة، ابو يوسف امين العريضي وابو داود منير القضماني، اضافة الى رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين والقاضي الشيخ غاندي مكارم وعدد كبير من المشايخ والفاعليات الروحية والاجتماعية والاهلية من البلدة والمنطقة. 
 
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