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لبنان

أضرار كبيرة بالسيارات بسبب البنزين!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-01-2024 | 10:56
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يشكو قسم كبير من المواطنين في مدينة طرابلس من اختلاط مادة البنزين بالمياه لدى عدد من محطات الوقود المعروفة في المدينة، ما ادى الى التسبب بأضرار جسيمة بسياراتهم. 

وبحسب ما افادت مصادر محلية، فإن هذه المحطات قد اغلقت لاحقاً ابوابها امام الزبائن بهدف اصلاح العطل الذي عرف انه ناتج عن الامطار الغزيرة التي تسربت الى جوف خزانات الوقود في أرضية المحطات.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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