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لبنان

مجزرة بيئية بحق أشجار معمرة في شحيم!

Lebanon 24
30-01-2024 | 11:15
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أعلنت جمعية "الارض" - لبنان، أنها "تلقت شكوى، حول قطع أشجار معمّرة من السنديان في وادي عين الخميس، في الوادي الفاصل بين بلدتي شحيم ومزبود، والمصنّف منطقة حسّاسة بيئيّاً، حيث أقدم مجهولون على قطع ما يفوق على 150 شجرة سنديان معمّرة في أراضٍ خاصة".
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وأكدت الجمعية في بيان لها أنها "تتابع هذه القضية مع قوى الأمن الداخلي، بعد ابلاغها عبر منصة POLICE". (الوكالة الوطنية)
 
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