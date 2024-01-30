مجزرة بيئية بحق أشجار معمرة في شحيم!

أعلنت جمعية "الارض" - لبنان، أنها "تلقت شكوى، حول قطع أشجار معمّرة من السنديان في وادي عين الخميس، في الوادي الفاصل بين بلدتي شحيم ومزبود، والمصنّف منطقة حسّاسة بيئيّاً، حيث أقدم مجهولون على قطع ما يفوق على 150 شجرة سنديان معمّرة في أراضٍ خاصة".

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