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لبنان

تصريح عاجل من وزير التربيّة... ماذا أعلن عن إقفال المدارس؟

Lebanon 24
30-01-2024 | 11:40
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بعد تداول معلومات عن إقفال المدارس بسبب العاصفة، قال وزير التربية عباس الحلبي للـ"أم تي في": "أترك لمدراء المدارس القرار بالإقفال من عدمه بحسب ما يرونه مناسباً".
 
 
 
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مدارس

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