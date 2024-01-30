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لبنان
تصريح عاجل من وزير التربيّة... ماذا أعلن عن إقفال المدارس؟
Lebanon 24
30-01-2024
|
11:40
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بعد تداول معلومات عن إقفال المدارس بسبب العاصفة، قال وزير التربية عباس الحلبي للـ"أم تي في": "أترك لمدراء المدارس القرار بالإقفال من عدمه بحسب ما يرونه مناسباً".
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