لجنة الإدارة والعدل أقرت اقتراح قانون يتعلّق بالنازحين السوريين

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عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان ودرست جدول أعمالها المقرر، وبدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان.وكان سبق للجنة أن درست الاقتراح خلال جلسات عدة، واطلعت خلالها على الأسباب الموجبة ومواد الاقتراح.كما استمعت خلال أكثر من جلسة إلى الجهات المغنية، لا سيما وزارتي العدل والداخلية والأمن الداخلي والأمن العام.واطلعت أيضا على مذكرات التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية والجهات الدولية، إضافة الى اتفاقية اللاجئين.من ناحية أخرى، استمعت اللجنة إلى ملاحظات النواب، وسبق أن قررت تكليف أعضاء منها لإعداد صيغة تعكس الاقتراح قيد الدرس، إضافة إلى ملاحظات الجهات المعنية والنواب.واطلعت اللجنة، في هذه الجلسة، على الصيغة التي أُعدت بناء على طلبها، وتداول النواب بها مادة مادة. وبنتيجة المناقشة والتداول، أقرت الاقتراح المذكور، بعد أن أدخلت عليه تعديلاتها.ونظرا إلى ضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس بقية بنود جدول الاعمال، فأرجأت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 1968/4/13 وتعديلاته.