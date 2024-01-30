Advertisement

لبنان

منزلان تعرّضا للقصف في الجنوب... ماذا في المعلومات الأوليّة؟

Lebanon 24
30-01-2024 | 12:02
A-
A+
Doc-P-1158728-638422385709193931.jpg
Doc-P-1158728-638422385709193931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ استهدف منزلين في بلدة الخيام الجنوبيّة.
 
وبحسب المعلومات الأوليّة، هناك إصابات.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": القصف الإسرائيليّ مستمرّ على أطراف بلدة الخيام
lebanon 24
30/01/2024 21:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
اطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخا خلف معتقل الخيام - وادي العصافير، كما قصفت مدفعية العدو تلة العويضة من جهة الطيبة (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
30/01/2024 21:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي متقطع على سهل الخيام
lebanon 24
30/01/2024 21:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جنوبي مدينة الخيام
lebanon 24
30/01/2024 21:01:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الخيام

قصف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-01-30
13:52 | 2024-01-30
13:48 | 2024-01-30
13:43 | 2024-01-30
13:30 | 2024-01-30
13:28 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24