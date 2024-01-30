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لبنان

سرقة محل تجاري في جزين.. وهذه قيمة المسروقات

Lebanon 24
30-01-2024 | 13:04
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أقدم مجهولان عند السادسة والنصف من مساء اليوم، على سرقة محل تجاري في جزين، وقد قدّرت المسروقات بحوالى 1800 دولار أميركي. وعلى الفور، باشرت القوى الأمنية بإجراء تحقيقاتها. (الوكالة الوطنية)
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