سرقة محل تجاري في جزين.. وهذه قيمة المسروقات

أقدم مجهولان عند السادسة والنصف من مساء اليوم، على سرقة محل تجاري في جزين، وقد قدّرت المسروقات بحوالى 1800 دولار أميركي. وعلى الفور، باشرت القوى الأمنية بإجراء تحقيقاتها. (الوكالة الوطنية)

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