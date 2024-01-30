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لبنان

بيان لوزارة التربيّة يتعلّق بالعاصفة التي تضرب لبنان... ماذا قرّرت بشأن إقفال المدارس؟

Lebanon 24
30-01-2024 | 13:28
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أعلن  المكتب الإعلامي في وزارة التربية التربية والتعليم العالي، في بيان، أن "يوم غد الأربعاء، هو يوم تدريس عادي في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة".
 
 
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وأضاف البيان: "أما في المناطق التي تشهد إقفالاً للطرق بسبب الثلوج والجليد، وخطرا في حركة الانتقال، فإن وزير التربية والتعليم العالي يترك  لمديري المدارس اتخاذ القرار المناسب".
 
 
 
 
 
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