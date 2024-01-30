بيان لوزارة التربيّة يتعلّق بالعاصفة التي تضرب لبنان... ماذا قرّرت بشأن إقفال المدارس؟

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية التربية والتعليم العالي، في بيان، أن "يوم غد الأربعاء، هو يوم تدريس عادي في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة".

Advertisement

وأضاف البيان: "أما في المناطق التي تشهد إقفالاً للطرق بسبب الثلوج والجليد، وخطرا في حركة الانتقال، فإن وزير التربية والتعليم العالي يترك لمديري المدارس اتخاذ القرار المناسب".