مولوي التقى سفير ألمانيا.. وهذا ما تم بحثه

التقى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في مكتبه اليوم، سفير ألمانيا كورت جورج شتوكل – شتيلفريد.

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وخلال الزيارة، تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة.كما بحث مولوي مع النائب إدغار طرابلسي في الأوضاع العامة وشؤون بيروتية خدماتية، والتقى النائب السابق منصور البون وبحث معه في شؤون كسروانية.