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لبنان

مولوي التقى سفير ألمانيا.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
30-01-2024 | 13:43
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التقى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في مكتبه اليوم، سفير ألمانيا كورت جورج شتوكل – شتيلفريد.
 
 
وخلال الزيارة، تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في لبنان والمنطقة.
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كما بحث مولوي مع النائب إدغار طرابلسي في الأوضاع العامة وشؤون بيروتية خدماتية، والتقى النائب السابق منصور البون وبحث معه في شؤون كسروانية.
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