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لبنان

مسؤول عسكريّ فلسطينيّ يُوجّه تحيّة لـ"المقاومة" في لبنان

Lebanon 24
30-01-2024 | 13:48
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وجّه الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، تحيّة لـ"المقاومة" في لبنان واليمن والعراق.
 
وأضاف: "إسرائيل لو فتّشت رمال غزة لن تعود بأسراها إلا بقرار من المقاومة".
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وقال: "نُواصل التصدي للآلة العسكرية الإسرائيلية في كل محاور القتال، ونفذنا سلسلة عمليات".

وأشار إلى أنّ "تهديدات نتنياهو بمواصلة الحرب لن تُجدي نفعاً". (روسيا اليوم)
 
 

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