وجّه الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، تحيّة لـ"المقاومة" في لبنان واليمن والعراق.

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وأضاف: "إسرائيل لو فتّشت رمال غزة لن تعود بأسراها إلا بقرار من المقاومة".وقال: "نُواصل التصدي للآلة العسكرية الإسرائيلية في كل محاور القتال، ونفذنا سلسلة عمليات".وأشار إلى أنّ "تهديدات نتنياهو بمواصلة الحرب لن تُجدي نفعاً". (روسيا اليوم)