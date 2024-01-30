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لبنان

عمليّة عسكريّة جديدة لـ"الحزب"... هذا ما قام به مساء اليوم

Lebanon 24
30-01-2024 | 13:52
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ مقاتليه "استهدفوا مساء اليوم، مبنى ‌‏يتموضع فيه جنود العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة المطلة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏
 
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