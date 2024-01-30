أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ مقاتليه "استهدفوا مساء اليوم، مبنى ‌‏يتموضع فيه جنود العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة المطلة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏