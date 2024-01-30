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لبنان

وفد نيابي لبناني في واشنطن .. والمشاريع التي يعمل عليها البنك الدولي في لبنان على الطاولة

Lebanon 24
30-01-2024 | 13:45
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استهل وفد نيابي لبناني، ضم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والنواب: نعمة إفرام وياسين ياسين وآلان عون وأسعد درغام، زيارته لواشنطن بلقاء مع مسؤولين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، وفي مقدمهم كبير المساعدين المسؤولين في الإدارة الفنية بالوكالة أندرو بليت.

 

وشكر الوفد ل"الوكالة المساعدات التي تقدمها منذ أن بدأت مشروعها في لبنان، والتي وصلت قيمتها حتى اليوم إلى مليار و105 ملايين دولار".

 

 وناقش الوفد المشاريع الأخرى المطروحة، والتي يمكن للوكالة أن تساعد في إنجازها، إضافة إلى كيفية إيصال هذه المساعدات إلى كل المناطق والقرى اللبنانية من دون أي تمييز في ذلك.

 

وبحث الوفد النيابي ايضا في مشاريع أخرى تتعلق بقطاعات عدة، أبرزها التربية والطاقة المتجددة.

 

وأعقب اجتماعات الوفد اللبناني مع المسؤولين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لقاءات مهمة مع عدد من المسؤولين في البنك الدولي، منهم أحد أبرز المديرين التنفيذيين في البنك الدولي والمعين حديثا عبد العزيز الملا، إضافة إلى نائب الرئيس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي فريد بلحاج. وتطرق البحث الى المشاريع التي يعمل عليها البنك الدولي في لبنان والمشاريع التي هي قيد التنفيذ، كما تلك التي ستكون مطروحة للبحث في المرحلة المقبلة وتتطلب اتفاقا نهائيا بين الحكومة والبنك الدولي وتشريعا يسهل إقرارها، لا سيما أن قيمة هذه المشاريع تصل حاليا إلى مليار و٢٠٠ مليون دولار، وهي مقسمة على قطاعات عدة، منها الماء والكهرباء والتكنولوجيا، ما تشمل تحديث شبكة الانترنت والزراعة والمساعدات الاجتماعية.

( الوكالة الوطنية)
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