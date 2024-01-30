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لبنان

في وسط الأوتوستراد... إطلاق نار بين شقيقين

Lebanon 24
30-01-2024 | 14:10
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وقع إشكال عائليّ على أوتوستراد التبانة في طرابلس، بين شقيقين، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وقد حضرت دورية من الجيش إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنيّاً.
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