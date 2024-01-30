في وسط الأوتوستراد... إطلاق نار بين شقيقين

وقع إشكال عائليّ على أوتوستراد التبانة في طرابلس، بين شقيقين، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد حضرت دورية من الجيش إلى المكان، وفرضت طوقاً أمنيّاً.