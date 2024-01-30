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لبنان
بشأن يوم غدّ... ماذا أعلنت المدارس الكاثوليكيّة؟
Lebanon 24
30-01-2024
|
15:55
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مع تأثّر لبنان بالمنخفض الجويّ "حيان"، أعلنت المدارس الكاثوليكيّة، أنّ يوم غدّ هو يوم تدريس عاديّ.
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