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لبنان

توقيف أفراد عصابة سرقة منازل

Lebanon 24
30-01-2024 | 16:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ فرع المعلومات في مكتب حلبا، أوقف أفراد عصابة، قاموا بسرقة منازل في بلدة خريبة الجرد.
 
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