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لبنان

جيش العدو يمشط محيط جل العلام ومنطقة اللبونة

Lebanon 24
30-01-2024 | 16:33
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مشّط العدو الاسرائيلي في الحادية عشرة وخمسة دقائق من مساء اليوم الثلاثاء، أطراف بلدة الناقورة الجهة الشرقية في محيط جل العلام واللبونة بالاسلحة الرشاشة، تبعها اطلاق قذيفتين على احراج اللبونة. (الوكالة الوطنية)
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