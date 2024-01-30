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لبنان
تنظيم قانوني لتواجد الرعايا
Lebanon 24
30-01-2024
|
17:00
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طلب أحد النواب التواصل مع دولة معنية، لجهة التنظيم القانوني لتواجد رعاياها في لبنان، وفق ما ورد في أسرار "اللواء".
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