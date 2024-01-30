12
o
بيروت
12
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
4
o
النبطية
2
o
زحلة
4
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عودة الحريري: تعويل على مفاجأة شعبية يوم 14 شباط
Lebanon 24
30-01-2024
|
22:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت جويل بو يونس في" الديار": هل "صار الوقت" لعودة الرئيس سعد الحريري؟ وهل اكتملت الظروف تمهيدا للعودة التي ستكون حتمية يوما ما؟ انه السؤال الذي يشغل بال اللبنانيين على ابواب ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فعلى بُعد اسبوعين من احياء الذكرى الاليمة في الرابع عشر من شباط، بدأت علامات الاستفهام ترسم حول ماذا ينتظر "المستقبل" في هذا اليوم، وسط تأكيدات بان الحريري آت وكالعادة لاحياء هذه الذكرى . فكيف سيكون عليه المشهد في بيت الوسط حيث يواكب العرب كل التفاصيل والصورة التي سترتسم في محيط بيت الوسط وفي شوارع بيروت؟ اوساط مطلعة على جو الحريري تكشف لـ "الديار" بان الترتيبات بدأت تنجز في بيت الوسط حيث سيمكث الحريري لساعات، الا ان جدول اعماله ولقاءاته سيكون محصورا جدا".
Advertisement
وفي هذا الاطار، يشير مصدر في "المستقبل" الى ان اجتماعات تنسيقية ينكب على عقدها أحمد الحريري مع قياديين ومنسقين من مختلف المناطق، تمهيدا لاحياء الذكرى، وقد برز هذا العام وعلى عكس الاعوام السابقة، تزامن بداية شهر شباط مع شعار "تعوا ننزل ليرجع"، بغية حث الجميع على اكبر مشاركة ممكنة، وعلى ضرورة عودة الحريري الى العمل السياسي.
ويتابع المصدر بان احياء ذكرى 14 شباط هذا العام سيكون مختلفا عن سابقاته، فالتعويل هو على مفاجأة تتمثل بمشاركة شعبية واسعة، الا اذا فعل الطقس فعله وعاكس جمهور "المستقبل". وفيما ينفي المصدر ان يعقد الحريري لقاءات سياسية سواء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري او غيره، رجح عقد لقاء مع المفتي دريان، اما الاجتماعات الاخرى فقد تحدد في اللحظات الاخيرة اذا ارتأى الحريري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مدارس لن تفتح أبوابها غداً.. ما السبب؟
Lebanon 24
مدارس لن تفتح أبوابها غداً.. ما السبب؟
09:43 | 2024-01-30
30/01/2024 09:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور مسلّح وتبادل إطلاق نار والتوتّر كبير.. إليكم ما تشهده منطقة لبنانيّة
Lebanon 24
ظهور مسلّح وتبادل إطلاق نار والتوتّر كبير.. إليكم ما تشهده منطقة لبنانيّة
06:43 | 2024-01-30
30/01/2024 06:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح عاجل من وزير التربيّة... ماذا أعلن عن إقفال المدارس؟
Lebanon 24
تصريح عاجل من وزير التربيّة... ماذا أعلن عن إقفال المدارس؟
11:40 | 2024-01-30
30/01/2024 11:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار كبيرة بالسيارات بسبب البنزين!
Lebanon 24
أضرار كبيرة بالسيارات بسبب البنزين!
10:56 | 2024-01-30
30/01/2024 10:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ للمواطنين... هذا ما سيجري إبتداءً من صباح الغدّ بشأن المحروقات
Lebanon 24
خبر مهمّ للمواطنين... هذا ما سيجري إبتداءً من صباح الغدّ بشأن المحروقات
14:24 | 2024-01-30
30/01/2024 02:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2024-01-31
وزير خارجية بريطانيا في بيروت غدا وميقاتي يبحث مع قائد اليونيفيل القرار 1701
00:45 | 2024-01-31
أهالي الضهيرة يناشدون تصليح أعطال الكهرباء... وطيران استطلاعي فوق هذه البلدات
22:41 | 2024-01-30
تصعيد الإعتراض على المادة 38 من الموازنة والبلديات تصرخ
22:40 | 2024-01-30
هل فصل الإسرائيليّون جبهة الجنوب اللبناني عن جبهة غزة؟
22:38 | 2024-01-30
بين حراك الخماسية والقطيعة السياسية!
22:37 | 2024-01-30
التزوير وشهادات العراقيين: الفضيحة بالجامعات المخالفة؟
فيديو
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
31/01/2024 08:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
31/01/2024 08:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
31/01/2024 08:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24