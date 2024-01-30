12
o
بيروت
12
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
13
o
جونية
4
o
النبطية
2
o
زحلة
4
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التزوير وشهادات العراقيين: الفضيحة بالجامعات المخالفة؟
Lebanon 24
30-01-2024
|
22:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": لم تنته فصول قضية تزوير الشهادات وتلقي الرشى في المعادلات والمصادقات في التربية خصوصاً ما يتعلق بالعراقيين.هي تبقى مفتوحة على احتمالات عدة طالما أن هناك جامعات مخالفة أصدرت شهادات بالجملة لعشرات آلاف الطلاب على مدى سنوات طويلة، لا تستوفي الشروط، وفتحت بازار السمسرة على مصراعيه. ومنذ أن انفجرت قضية الطلاب العراقيين قبل ثلاث سنوات غرقت التربية في أزمة المعادلات فنشأت شبكة فساد مدعومة فتحت شهية كثيرين على التلاعب بالشهادات وجني أموال لم يسبق أن تلقاها موظفون محميون سياسياً وطائفياً وكشفت فضائح عن مخالفات معشّشة في المكاتب منذ سنوات.
Advertisement
نشأت شبكة الفساد بالترابط بين موظفين في الوزارة ومندوبي جامعات وسماسرة كانوا يتحكمون بالمعادلات والمصادقات. وجاءت قضية الطلاب العراقيين لتفجر الملف برمته. والحديث هنا عن أكثر من 27 ألف شهادة لا يُعفي الجامعات التي منحتها وأيضاً الطلاب العراقيين أنفسهم، إذ لا يزال الجدل قائماً حول الوضع القانوني لها. وتتحدث معلومات عن أن ملف التزوير لدى جامعات متورطة لم يقفل نهائياً، إذ تتكشف مجدداً فضائح تطال عدد من المسؤولين فيها تتصل العراقيين وذلك على الرغم من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي قبل سنتين للتدقيق بالشهادات وإخضاعها لشروط إبراز معادلة الشهادة الثانوية لمصادقتها.
وفي ما يتجاوز البروتوكول اللبناني- العراقي، إلا أن العراقيين يتحملون مسؤولية بتدخلاتهم لتمرير شهادات للمصادقة تتخطى ما هو متفق عليه، وهو ما يطرح علامات استفهام حول المقاربة العراقية لهذا الملف المتفجر، إذ لا تزال 10 آلاف شهادة لعراقيين بحاجة للمعادلة او المصادقة وهي تخضع للتدقيق بصحة استيفائها للشروط، وهذا الامر يقطع الطريق على شبكات المافيا التي تستغل الطلاب وتوهمهم في إمكان نيل المصادقة لقاء مبالغ مالية بالدولار لكل معاملة.
لا يستقيم ملف المعادلات والمصادقات إلا بمساءلة الجامعات المخالفة ومحاسبتها، فشهادات العراقيين لا تُصنّف "مزورة" لكن تشوبها مشكلات قانونية ونقص في معاييرها الأكاديمية. والحديث هنا عن طلاب نالوا شهادات ماستر ودكتوراه تخرّج معظمهم عبر الأونلاين مع حضور متقطع، حيث تولى سماسرة تسجيل الطلاب عبر شبكات وترتيب مصادقة الشهادات، وحتى تأمين المنازل واستئجارها للذين يأتون الى لبنان، وكذلك تسوية أوضاعهم لدى الجهات الأمنية.
ليس الحل بشطب وتصفية الشهادات، انما حان الوقت لمكافحة للمحاسبة واعادة النظر بنظام التعليم العالي الذي فرّخ الكثير من مؤسسات لا تستوفي المعايير الاكاديمية، ونشأت بمحاصصة طائفية ومذهبية وتوازنات وتغطيات سياسية.
تصحيح الخلل يبدأ من مصدره والتصدي لأصل المشكلة، كي لا تتسلل الفضائح ونواجه أكثر من فضيحة الطلاب العراقيين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مدارس لن تفتح أبوابها غداً.. ما السبب؟
Lebanon 24
مدارس لن تفتح أبوابها غداً.. ما السبب؟
09:43 | 2024-01-30
30/01/2024 09:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور مسلّح وتبادل إطلاق نار والتوتّر كبير.. إليكم ما تشهده منطقة لبنانيّة
Lebanon 24
ظهور مسلّح وتبادل إطلاق نار والتوتّر كبير.. إليكم ما تشهده منطقة لبنانيّة
06:43 | 2024-01-30
30/01/2024 06:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح عاجل من وزير التربيّة... ماذا أعلن عن إقفال المدارس؟
Lebanon 24
تصريح عاجل من وزير التربيّة... ماذا أعلن عن إقفال المدارس؟
11:40 | 2024-01-30
30/01/2024 11:40:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار كبيرة بالسيارات بسبب البنزين!
Lebanon 24
أضرار كبيرة بالسيارات بسبب البنزين!
10:56 | 2024-01-30
30/01/2024 10:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ للمواطنين... هذا ما سيجري إبتداءً من صباح الغدّ بشأن المحروقات
Lebanon 24
خبر مهمّ للمواطنين... هذا ما سيجري إبتداءً من صباح الغدّ بشأن المحروقات
14:24 | 2024-01-30
30/01/2024 02:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2024-01-31
وزير خارجية بريطانيا في بيروت غدا وميقاتي يبحث مع قائد اليونيفيل القرار 1701
00:45 | 2024-01-31
أهالي الضهيرة يناشدون تصليح أعطال الكهرباء... وطيران استطلاعي فوق هذه البلدات
22:41 | 2024-01-30
تصعيد الإعتراض على المادة 38 من الموازنة والبلديات تصرخ
22:40 | 2024-01-30
هل فصل الإسرائيليّون جبهة الجنوب اللبناني عن جبهة غزة؟
22:38 | 2024-01-30
بين حراك الخماسية والقطيعة السياسية!
22:36 | 2024-01-30
عود على بدء: "الخُماسية" تجول ولكن لا اتفاق ولا رئيس
فيديو
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
31/01/2024 08:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
31/01/2024 08:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
31/01/2024 08:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24