قصف مدفعي لأطراف الناقورة... اليكم آخر التطوّرات جنوبًا

قصف العدو الاسرائيلي قرابة الساعة العاشرة ليلا اطراف بلدات رامية والناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب والضهيرة واودية محيطة ببلدات زبقين والناقورة بقذائف المدفعية الثقيلة ما ادى الى اضرار جسيمة في شبكة الكهرباء في بلدة الضهيرة التي باتت بمعظمها على الارض، بحسب ما افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".

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واستهدف القصف المدفعي الاسرائيلي صباح اليوم أطراف بلدة الناقورة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

كما اطلق العدو الاسرائيلي قبيل منتصف الليل الفائت من مواقعه المتاخمة لبلدة الناقورة نيران رشاشاته الثقيلة على الاحراج المتاخمة للخط الازرق وجبلي اللبونة والعلام.

ودعا الاهالي والسكان المحليين شركة كهرباء لبنان الى إجراء صيانة للاضرار التي تلحق بشبكة الكهرباء بعد كل قصف معاد.

وعند منتصف الليل اطلق العدو الإسرائيلي قذائف مباشرة وبشكل متقطع على اطراف بلدة عيتا الشعب.

وحتى صباح اليوم حلق الطيران الحربي المعادي فوق منطقة صور والساحل البحري وكانت القنابل المضيئة تملأ سماء القطاعين الغربي والاوسط.