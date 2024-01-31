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لبنان

العاصفة "حيان" مُستمرة: الحرارة دون معدلاتها والثلوج ستتدنى.. وهذا موعد انحسارها

Lebanon 24
31-01-2024 | 01:21
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لا يزال لبنان يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية قطبية المنشأ تؤثر أيضا على كامل دول الجوار (تركيا – سوريا – لبنان – فلسطين - مصر - الاردن و العراق) ، أطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية إسم "حيان" "HAYAN" ويحمل معه أمطارا غزيرة ، عواصف رعدية ورياح شديدة.
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ومن المتوقع ان تلامس الثلوج الـ 700 متر فجر الخميس خاصة في المناطق الشمالية، ويخف تأثيره اعتبارا من صباح يوم الجمعة ويستقر الطقس تدريجيا يوم الأحد المقبل.

قس الأيام المُقبلة:
اليوم الأربعاء: غائم مع ضباب على المرتفعات واستمرار درجات الحرارة بالانخفاض، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية واحتمال تساقط لحبات البرد، تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر خلال النهار، ومن المتوقع أن تلامس الـ 700 متر ليلا .

الخميس: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة مع برق ورعد ورياح ناشطة ، وتتساقط الثلوج ابتداء من 700 متر .

الجمعة: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر بخاصة على المرتفعات الشمالية، ويتوقع انفراجات واسعة خلال النهار.

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