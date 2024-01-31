أمرٌ لافت داخل "التيار"

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لوحظَ أنّ بعض النواب القريبين من "التيار الوطني الحر" قد ابتعدوا عنه حالياً، كما أن نشاطهم السياسي تراجع أيضاً وسط الكثير من التساؤلات المطروحة بشأن تحالفهم مع "التيار".تقول مصادر مطلعة على أجواء "التيار" إنّ هناك تباينات في بعض وجهات النظر بشأن ملفات سياسية عديدة، حيث طرحت بعض الأطراف اشكالية مُضي "التيار" في الحملة المضادة التي أطلقها قبل أكثر من عام ضد أطراف أساسية في البلد.اللافت أنه خلال الآونة الأخيرة وتحديداً خلال جلسات مناقشة الموازنة، لوحظ أن بعض النواب "المستقلين" عن "التيار" لكنهم يتحالفون معه، قد غابوا لأسباب غير معروفة، في وقتٍ تُرجح فيه بعض المصادر أن يكون هذا الأمر قد حصل بالإتفاق ضمن "الكتلة" من غير أن تكون هذه الخطوة مرتبطة بإشكالية ما.