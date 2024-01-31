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لبنان

إبنة الرئيس "تنسحب" من الصورة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-01-2024 | 02:45
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تتعمّد إبنة رئيس جمهورية سابق في هذه المرحلة الغياب التام عن المشهد السياسي والإعلامي وتعليق مواقفها من أيّ تطوّر يحصل على الساحة الداخلية حتّى إشعار آخر، على قاعدة أنّه "بعد التشنّج سيأتي موعد الطاولة والتسوية"، في وقت تستمرّ في لقاءاتها مع إعلاميين ومستشارين سياسيين ورموز، لهم مكانتهم القريبة من "حزب الله" والقيادات الفاعلة في بيئته.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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