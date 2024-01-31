إبنة الرئيس "تنسحب" من الصورة

تتعمّد إبنة رئيس جمهورية سابق في هذه المرحلة الغياب التام عن المشهد السياسي والإعلامي وتعليق مواقفها من أيّ تطوّر يحصل على الساحة الداخلية حتّى إشعار آخر، على قاعدة أنّه "بعد التشنّج سيأتي موعد الطاولة والتسوية"، في وقت تستمرّ في لقاءاتها مع إعلاميين ومستشارين سياسيين ورموز، لهم مكانتهم القريبة من "حزب الله" والقيادات الفاعلة في بيئته.

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