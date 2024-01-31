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لبنان

شخصية سنّية تبتعد عن المشهد السياسي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-01-2024 | 03:15
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سُجِلَ في الأيّام الأخيرة إبتعاد شخصية سنيّة متموّلة عن المشهد السياسي، بعدما كانت قريبة من مرجع كبير علّق عمله السياسي وغادر لبنان.
وتفيد المعطيات بوجود خلافات ماليّة بينهما واستغلال أدوار لصالح أجندة شخصية.
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المصدر: لبنان 24
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