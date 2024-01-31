شخصية سنّية تبتعد عن المشهد السياسي

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سُجِلَ في الأيّام الأخيرة إبتعاد شخصية سنيّة متموّلة عن المشهد السياسي، بعدما كانت قريبة من مرجع كبير علّق عمله السياسي وغادر لبنان.وتفيد المعطيات بوجود خلافات ماليّة بينهما واستغلال أدوار لصالح أجندة شخصية.