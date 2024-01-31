حملة تعقيم في المدارس

Advertisement

عُلم ان عدداً من المدارس في مدينة طرابلس يشهد غياباً ملحوظا للطلاب بسبب أعراض "الرشح" التي تتصاعد وتيرتها في هذا الوقت، ومنها: السعال الحاد، الحرارة المرتفعة، سيلان الأنف ونزلات البرد.ووفقاً للمعلومات فان بعض المدارس باشر بعملية التعقيم للوقاية من انتشار الأمراض المعدية وفي مقدمتها الأنفلونزا الموسمية.