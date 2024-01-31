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لبنان

آخر خبر.. هذا جديد "أزمة تسليم المحروقات"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-01-2024 | 02:07
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علِم "لبنان24" أنّ إتصالات عديدة تُجرى حالياً بين الشركات المستوردة للنفط ومعنيين في القطاع ومسؤولين في وزارة الطاقة، هدفها عدم إطالة أمد خطوة توقف الشركات عن تسليم المحروقات للمحطات تجنباً لإستمرار مشهد الطوابير الذي برزَ خلال ساعات الصباح.
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وبحسب المعلومات، فإنَّ الأجواء إيجابية لكن ما من قرارات حاسمة، في حين أنه من الممكن صدور مواقف جديدة من المعنيين في قطاع النفط توضح ما ستؤول إليه الأمور خلال الساعات المقبلة.
وفي السياق، فإنه من المُنتظر أن تعقد الشركات المستوردة للنفط مؤتمراً صحفياً، اليوم الأربعاء بمقرها في العدلية عند الساعة الـ3 ظهراً، للحديث عن إضرابها ومسألة الضريبة الاستثنائية المفروضة على الشركات التي استفادت من الدعم وتداعيات هذا القرار.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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