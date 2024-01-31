آخر خبر.. هذا جديد "أزمة تسليم المحروقات"

علِم "لبنان24" أنّ إتصالات عديدة تُجرى حالياً بين الشركات المستوردة للنفط ومعنيين في القطاع ومسؤولين في وزارة الطاقة، هدفها عدم إطالة أمد خطوة توقف الشركات عن تسليم المحروقات للمحطات تجنباً لإستمرار مشهد الطوابير الذي برزَ خلال ساعات الصباح.

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وبحسب المعلومات، فإنَّ الأجواء إيجابية لكن ما من قرارات حاسمة، في حين أنه من الممكن صدور مواقف جديدة من المعنيين في قطاع النفط توضح ما ستؤول إليه الأمور خلال الساعات المقبلة.